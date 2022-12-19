По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple продолжает тестировать новый Mac Pro с чипом Apple Silicon. Однако компания отказалась от специального процессора M2 Extreme из-за его потенциальной дороговизны и производственных сложностей.

Ожидалось, что M2 Extreme должен был включать 48 вычислительных и 152 графических ядра. По сути, он должен был бы быть «двойным» M2 Ultra, но сложность и вероятность высокой себестоимости серийного продукта привели к тому, что планы его выпуска будут отправлены «на полку».

«Исходя из текущей системы ценообразования Apple, версия Mac Pro с M2 Extreme, вероятно, будет стоить не менее 10.000 долларов. Из-за этого компьютер окажется слишком нишевым продуктом, который не окупит затрат на разработку и производство», — заявил Гурман.

По словам Гурмана, компания тем не менее всё ещё готовится представить Mac Pro на платформе M2 Ultra, которая предусматривает апгрейд железа — в частности, расширение оперативной памяти и ёмкости накопителей. Чипсет M2 Ultra будет иметь до 24 ядер CPU, 76 ядер GPU и поддерживать до 192 Гбайт оперативной памяти.

На данный момент Mac Pro – единственная линейка компьютеров Apple, в которой по-прежнему безальтернативно используются процессоры Intel. Пока неизвестно, когда Apple представит новый Mac Pro. Его могут показать как весной, вместе с MacBook Pro на M2 и M2 Max, так и летом на конференции WWDC для разработчиков.