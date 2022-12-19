Компьютер Apple-1 1976 года выпуска в рабочем состоянии ушёл с аукциона RR за $442.118. В комплект лота вошла плата Apple-1, подписанная Стивом Джобсом, оригинальный кассетный интерфейс Apple (ACI), руководство по эксплуатации, клавиатура ASCII, монитор Sanyo 4205 и блок питания с оригинальным кабелем Apple-1.

Раритетный компьютер с порядковым номером 78 был восстановлен в 2018 году энтузиастом Кори Коэном. Вместе с Apple-1 покупатель получил документ, подтверждающий подлинность почерка Стива Джобса на плате.

Вместе с раритетным компьютером на аукционе ушла с молотка брошюра NeXT с автографом Стива Джобса за $18, 2 тыс., компьютер NeXT 1988 года выпуска за $6 тыс. и футбольный мяч Обернского университета с автографом Тима Кука за $5,6 тыс.

В прошлом Apple-1 продавались по цене до $815.000, в зависимости от их истории и состояния. Самым дороги стал Apple-1 Celebration, который не был доступен для широкой публики.

Всего было выпущено около 200 единиц компьютеров Apple-1, и считается, что до нашего времени их сохранилось не более 70 штук.