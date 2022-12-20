Apple намерена к середине 2023 года частично перенести производство своих ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

Apple к настоящему времени уже запустила сборочные цеха за пределами Китая для всех основных линеек продукции за исключением MacBook. Такое отставание связано со сложной конфигурацией цепочки поставок, обеспечивающей производство ноутбуков.

Ровно 2 года назад Foxconn получила лицензию на строительство во Вьетнаме завода стоимостью $270 млн. Это предприятие будет отвечать за сборку 8 млн ноутбуков и планшетов Apple ежегодно.

"Тем самым Apple пытается создать альтернативу для выпуска своей продукции за пределами КНР", - подчеркнул источник издания. Соответствующие планы корпорации связаны с конфликтами Вашингтона и Пекина в области технологий, а также нарушением производственных циклов, вызванным введением властями Китая ограничений из-за угрозы распространения коронавируса, отмечает Nikkei.