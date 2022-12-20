Apple планирует выпустить приложение Apple TV для смартфонов под управлением Android. Об этом в Twitter сообщил инсайдер, известный под ником ShrimpApplePro.

Автор утечки утверждает, что Apple тестирует приложение внутри компании и планирует выпустить его в ближайшее время, но не указал конкретных сроков.

Подобный ход позволит компании привлечь больше внимания к своим сервисам. В случае с приложением Apple TV речь идет о потоковом видеосервисе Apple TV+. Пока владельцам гаджетов на Android приходится заходить на сайт tv.apple.com. В экосистеме Android приложение в настоящее время ограничено устройствами вещания на базе операционной системы Android TV, включая Chromecast с Google TV.

При этом Apple TV также можно загрузить на консоли PlayStation и Xbox, ТВ-приставки Roku и Amazon Fire TV, телевизоры Roku и на некоторые умные телевизоры LG, Samsung, Sony и Vizio.