Французский коммерческий суд в Париже оштрафовал Apple на €1 млн за нарушение правил конкуренции. Компанию признали виновной в том, что она создала несправедливые коммерческие условия французским разработчикам приложений для доступа к App Store, сообщает Reuters.

Суд постановил, что невозможность изменить условия договора с Apple или оспорить блокировку приложения на платформе являются свидетельством "серьезной правовой и экономической незащищенности" разработчиков. Вместе с тем он отклонил 5 жалоб из 11, в том числе о комиссии в 30% за транзакции в магазине App Store, определив, что ее размер "не является чрезмерным", и отметив, что "такой сбор очень часто встречается как в физической, так и в онлайн-торговле".

Также суд не стал требовать от корпорации менять политику App Store в рамках вердикта, Apple будет необходимо сделать это после вступления в силу закона Европейского союза о цифровых рынках. В частности, Digital Markets Act обяжет корпорацию разрешить пользователям устанавливать на iPhone сторонние магазины приложений.

Представитель Apple заявил, что компания рассмотрит решение и верит «в динамичные и конкурентные рынки, на которых могут процветать инновации». Производитель iPhone сообщил, что с помощью App Store компания помогала французским разработчикам делиться с пользователями всего мира своей креативностью, создавая «безопасное и доверенное место для клиентов».

В Reuters отметили, что, несмотря на крошечный по меркам Apple штраф, рассматриваемый суд является важным прецедентом, демонстрирующим ослабление тотального контроля Apple над App Store.