Ссылаясь на данные ритейлеров, издание «Коммерсант» сообщает, что из-за ухода люксовых брендов наушников из России объём продаж подделок значительно вырос. Сегодня такие устройства могут встречаться как в маркетплейсах, так и в небольших магазинах электроники, а общий объём их продаж может достигать 300 млн рублей.

Рост спроса на подделки зафиксировали весной 2022-го, когда РФ начали покидать крупные фирмы вроде Apple, Samsung, Sony и Sennheiser. Как отмечает «Коммерсант», всплеск интереса к копиям AirPods был зафиксирован в июле: тогда 80% продаж недорогих наушников (до 3500 рублей) приходилось на них. Как считает директор TelecomDaily Денис Кусков, покупатель может подать на продавца в суд, если товар не помечен как реплика.

По данным МТС, за период с января по ноябрь 2022-го в России было продано 12,2 миллиона беспроводных наушников — на 19% больше по сравнению с 2021-м. А в прошлом году рост составил 40% по сравнению с 2020-м. В денежном выражении рынок сократился на 8% до 38,9 миллиарда рублей, тогда как в 2021-м фиксировался рост на 37%. Снижения связывают с падением интереса к наушникам от Apple, продажи которых в 2022-м в штуках упали на целых 40%.

По данным компании, на российском рынке лидером по объёму продаж беспроводных наушников в штуках, как и в прошлом году, стал JBL (бренд занял 13% рынка, а годом ранее его доля составляла 20,2%). На втором месте Xiaomi с долей в 12% (годом ранее 14%) и Apple с 6% (в прошлом году 11%). Следом идут Honor (4%) и Samsung (2%). В деньгах лидером остаётся Apple (31%), за ним идёт JBL (14%), следом — Samsung (7%) и Honor (4%). Средний чек на наушники по итогам января-ноября снизился на 23%, до 3,2 тыс. рублей.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», за десять месяцев 2022 года около 60% спроса на рынке наушников пришлось на беспроводные модели (в прошлом году — 54%). В «МегаФоне» сообщили, что рост в сегменте беспроводных наушников год к году составил 7%: «Лидерами в штучном выражении, как и в прошлом году, стали JBL, Honor, Philips, Xiaomi. Топ брендов в денежном выражении тоже практически не изменился: лидируют Apple, JBL, Honor, Xiaomi. Новичком топ-5 в этом году стала марка Realme, в прошлом году в пятерку наиболее популярных марок вместо нее входил Huawei».

Согласно данным «Ситилинка», общие продажи наушников и гарнитур в 2022 году превысили 19 млн штук. Лидером в денежном выражении у ретейлера стал Apple, далее идут JBL и Xiaomi. В штуках первенство разделили Apple и Xiaomi, за ними следуют JBL и Edifier.

На данный момент поставки наушников известных брендов идут только мелкими партиями, поэтому есть риск купить подделку, рассказал представитель производителя электроники F+ tech. Раньше отличить подделку от оригинала можно было по низкой цене, но теперь из‑за дефицита подорожали и они.

Интересно, что наиболее «пострадавшими» из-за сложившейся ситуации оказались не рядовые меломаны, а профессионалы. Еще в августе Дмитрий Мызин из DJStore подчеркнул, что на концертах часто используется аппаратура покинувших Россию брендов Yamaha, Sennheiser и Shure. Причем это относится не только к частным площадкам, но и к государственным.