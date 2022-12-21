По данным аналитика Мин-Чи Куо, Apple отменила выход iPhone SE 4 в 2023 году из-за низкого спроса на нефлагманские модели смартфонов компании. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

По словам Куо, теперь компания представит гаджет не ранее 2024 года либо вовсе откажется от его производства.

Еще одной причиной отмены iPhone SE 4 специалист называет высокую стоимость новых компонентов, в том числе измененного дисплея, а также желание сэкономить на разработке нишевых гаджетов. Себестоимость устройства увеличится, что отразится и на цене — а значит, начнутся проблемы с его позиционированием как доступной модели.

Ранее сообщалось, следующий iPhone SE должен получить дизайн, схожий с моделью iPhone XR и 6,1-дюймовый OLED-экран. Инсайдеры также сообщали о замене физической кнопки Home на Touch ID или Face ID.