Apple удалила мобильное приложение Россельхозбанка из App Store в связи с санкциями западных стран. Как сообщили в кредитной организации, установленные ранее приложения продолжают работу в штатном режиме на устройствах с iOS.

"Сегодня компания Apple заблокировала приложение "Мобильный банк РСХБ" в App Store. "РСХБ-брокер" тоже удалено из App Store. Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме. При этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, AppGallery и RuStore", - говорится в сообщении банка. В компании рекомендовали отключить автообновления и пользоваться интернет-банком в качестве альтернативы.

Также сегодня из App Store пропали приложения "Росбанк Онлайн" и "Росбанк Малый бизнес". Пока для скачивания доступен сервис консьерж-службы "Росбанк Lifestyle". Если приложение не скачано, с iOS можно пользоваться интернет-банком, добавили в компании.

В Google Play для Android пользователи могут скачать все приложения Росбанка. Доступ к банковским операциям также возможен сейчас через личный кабинет на сайте.

Банк отмечает, что уже работает над дополнительными альтернативными решениями и расскажет о них в ближайшие дни.