Популярный видеоредактор DaVinci Resolve от Blackmagic вышел для iPadOS. Он полностью адаптирован под систему, сенсорный экран, Apple Pencil и Magic Keyboard.

DaVinci Resolve доступен для всех iPad с iPadOS 16. В описании приложения указано, что оно оптимизировано для iPad Pro с чипами M1 и M2, а следовательно, лучше всего покажет себя именно на планшетах с этими процессорами. Более того, ранние модели и модели iPad с небольшим объёмом памяти получат ограниченный функционал.

В DaVinci Resolve для iPadOS сохранились все основные возможности настольной версии. Разработчики даже добавили в мобильный редактор поддержку проектов, которые были созданы на Windows и macOS. Сохранилась и функция совместной работы нескольких пользователей через Blackmagic Cloud.

Интерфейс DaVinci Resolve для iPadOS полностью адаптирован для сенсорного экрана планшета. При этом общий дизайн и расположение инструментов будет знакомо и привычно для тех, кто ранее пользовался этим софтом на компьютере. Пользователи могут создавать новые проекты либо импортировать уже имеющиеся из DaVinci Resolve 18.

Версия приложения для iPad предлагает практически те же инструменты, что и в настольная версия. Пользователю доступны Cut Page, Source Tape, Fast Review, Sync Bin и многое другое. Помимо этого, присутствуют настройки контрастности, температуры, полутонов, насыщенности; в наличии 3D-трекеры и поддержка HDR.

Скачать DaVinci Resolve в App Store можно бесплатно. Однако для разблокировки всех функций нужно заплатить 8990 рублей.