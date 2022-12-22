Apple расширила программу самостоятельного ремонта электроники, выпускаемой под её брендом. Теперь пользователям доступна и несложная починка настольных компьютеров Mac на чипсетах Apple M1, включая участвующие в программе в США компьютеры iMac, Mac Mini и Mac Studio. Кроме того, в программу включили и мониторы Studio Display.

Доступность запчастей для стационарных компьютеров Mac и дисплея Studio Display пока ограничивается США, несмотря на то, что в начале этого месяца программа была расширена на Бельгию, Францию, Италию, Германию, Польшу, Испанию, Швецию и Великобританию. Руководства по ремонту компьютеров Mac и дисплеем Studio Display можно найти на сайте компании.

Как и в случае с iPhone, компоненты для самостоятельного ремонта Mac и Studio Display стоят достаточно дорого. Например, за заднюю панель для Studio Display пользователям придется заплатить 967 долларов. Но если вернуть Apple сломанную деталь, то цена снизится до 879 долларов. Также стоит учитывать и стоимость необходимых инструментов. В итоге в большинстве случаев самостоятельный ремонт стоит столько же или даже немного дороже, чем восстановление устройства силами специалистов из авторизованных сервисов.

Программа изначально начала действовать весной 2022 года для владельцев iPhone в США, а в августе программа была расширена и теперь включает модели MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M1.