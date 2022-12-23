На днях владельцы новых iPhone 14-й серии начали сообщать о внезапной проблеме со смартфонами, когда на экране появляются белые и зелёные полосы. Проблема актуальна для разных версий гаджетов, а полос может быть от одной до 10.

Известно, что полосы возникают на экране не всегда, а их количество может варьироваться. Буквально через секунду полоски исчезают.

Сказать наверняка, какая именно прошивка вызывает появление дефекта, пока невозможно. Подавляющее большинство пользователей столкнулось с ним после апдейта iOS на своих смартфонах до версии 16.2, вышедшей 16 декабря 2022 г. Однако у некоторых из них такая проблема возникла и на базовой iOS 16.

Один из пользователей Reddit рассказал, что отнес свой смартфон в ремонт. Там ему сообщили, что проблем с аппаратным обеспечением нет, проблема связана с драйверами. По словам Apple, в ближайшее время выйдет обновление ПО, которое все исправит.

Пока же владельцы смартфонов опробовали несколько способов избавления от проблемы. Они отключали функцию Always On Display, перезагружали iPhone и сбрасывали настройки до заводских. Все эти способы работали с переменным успехом.