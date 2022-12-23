Tesla представила новый фирменный аксессуар — зарядную станцию Wireless Charging Platform, которая предназначена для беспроводной зарядки смартфонов и другой электроники. В описании говорится, что внешний вид зарядки «вдохновлён угловатым дизайном и металлическим стилем Cybertruck».

Концепция девайса напоминает многострадальную зарядку Apple AirPower, от выпуска которой компания отказалась спустя два года после анонса.

Модель обеспечивает беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и способна заряжать с такой мощностью каждое из трёх устройств одновременно. Корпус устройства выполнен из алюминия с поверхностью из алькантары (искусственная замша). Оно также оснащено магнитной подставкой, позволяющей осуществлять подзарядку горизонтально или под углом.

Зарядное устройство Tesla поддерживает технологию FreePower, которая не требует класть Qi-совместимые девайсы в определенное место зарядки — она работает по всей поверхности. Для реализации этой технологии инженеры Tesla разместили в аксессуаре 30 катушек индуктивности.

Стоимость устройства составляет $300. В комплект входит кабель USB Type-C, адаптер питания на 65 Вт и съемная магнитная подставка. Поставки устройства покупателям начнутся в феврале 2023 года.