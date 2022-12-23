Специалисты с сайта Phone Arena в ходе тестирования двух флагманских процессоров Snapdragon 8 Gen 2 и A16 Bionic выяснили, что чип Qualcomm имеет более быстрый GPU, но производительность процессора на самом деле всё ещё немного отстает от чипа Apple A16.

Испытание проводилось на двух флагманских устройствах: Vivo X90 Pro+ и iPhone 14 Pro Max. Для тестирования графической производительности использовался стресс-тест 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Это симуляция очень требовательного игрового процесса, который сильно нагружает графический процессор, но самое главное в этом тесте то, что он работает в течение 20 минут подряд.

В первой итерации графического бенчмарка смартфон vivo набрал 3726 баллов, а гаджет Apple — 3210 баллов. Ко второй минуте производительность iPhone ощутимо упала, а X90 Pro+ показал заметные признаки троттлинга только на восьмой минуте. С учётом снижения производительности частоты чип A16 набрал 2309 баллов, а новый Snapdragon — 3251 балл, что принесло ему безоговорочную победу.

Во время испытания оба смартфона ощутимо нагрелись. При этом, по словам журналистов, флагман vivo стал самым горячим устройством из всех протестированных изданием ранее. Возможно, именно по этой причине он потерял 15% заряда за 20 минут работы бенчмарка против 8% у iPhone.

Также оба гаджета прошли испытание в бенчмарке Geekbench. В одноядерном тесте vivo X90 Pro+ набрал 1486 баллов, в многоядерном – 5122 балла. iPhone, набравший 1880 и 5369 баллов соответственно, стал победителем в этом испытании.

В результате двух испытаний журналисты Phone Arena признали «ничью», но отметили, что производительность Snapdragon 8 Gen 2 оказалась максимально близка к производительности Apple A16 Bionic. Предположительно, высокая мощность чипа Apple – заслуга 4-нм техпроцесса TSMC.