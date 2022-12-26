Apple отказалась от поддержки функций VoLTE и VoWiFi на своих смартфонах линейки iPhone 14, ввезенных в Россию. Об этом «Коммерсанту» сообщили представители отечественных операторов мобильной связи.

Функции VoLTE и VoWiFi улучшают качество связи при звонках через LTE или Wi-Fi соответственно. На ввезенных в Россию iPhone 14 они работают некорректно или не активированы вовсе. Российские операторы подключили VoLTE еще в 2015 году, однако Apple активировала эту функцию в стране только в 2017 году. На звонки через VoLTE в крупных городах РФ приходится более 60% голосового трафика.

В Tele2 рассказали, что функции VoLTE и VoWiFi включаются на сети оператора после тестирования с вендором, но «с марта взаимодействие по всем проектам с Apple прекратилось». В МТС добавили, что им удалось активировать технологию VoLTE для iPhone 14, «но нет уверенности, что она будет стабильно работать на всех моделях, которые ввозятся в страну». Активировать VoWiFi на этих телефонах не получается, уточнили в операторе.

В «Мегафоне» подтвердили ограничения работы VoWiFi. В компании уточнили, что абоненты могут звонить через Wi-Fi через приложение eMotion, «поэтому это ограничение существенно не влияет на пользовательский опыт». Представители «Вымпелкома» подчеркнули, что отсутствие необходимых настроек для VoWiFi не позволяет пользоваться раздачей интернета с iPhone 14 в полной мере — клиентам приходится вручную прописывать параметры.

Источник «Коммерсанта» среди поставщиков электроники говорит, что он пока не видит массового перехода с iPhone на Android. По его словам, лояльность аудитории Apple настолько высока, что даже отключение множества функций не будет сильно сказываться на продажах устройств.