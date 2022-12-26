Смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max могли получить гораздо более мощный графический процессор, однако из-за возникших сложностей Apple была вынуждена отказаться от амбициозного нововведения. Об этом сообщает The Information.

Срыв планов связали с тем, что инженеры Apple «чрезмерно амбициозны при добавлении новых функций». Запланированный к выходу в 2022 году мобильный процессор должен был поддерживать трассировку лучей — технологию, которая делает графику более правдоподобной и реалистичной. Программное моделирование показало, что это возможно, и инженеры приступили к созданию прототипов. Но при их тестировании обнаружилось слишком высокое потребление энергии, что грозило сократить время автономной работы готового устройства и привести к его перегреву.

Для обеспечения приемлемой рабочей температуры смартфона и нормального времени работы от батареи GPU A16 Bionic был заменен на GPU от чипа A15, используемого в iPhone 13. Перепроектировать GPU заново уже не стали.

Данный случай объясняет, почему iPhone 14 Pro демонстрирует лишь незначительный прирост графической производительности по сравнению со скачком, сделанным предыдущими поколениями iPhone. По информации The Information, это было беспрецедентным событием в истории Apple. В итоге компании пришлось реструктурировать команду по разработке чипов. Также от проекта были отстранены ключевые участники процесса.

Предполагается, что трассировка лучей появится в одном из будущих чипов компании.