Основной поставщик процессоров для продуктов Apple компания TSMC на этой неделе начнёт массовое производство 3-нм чипов, причём Apple будет основным заказчиком нового техпроцесса, который может быть впервые использован в будущих процессорах M2 Pro, предназначенных для обновлённых моделей MacBook Pro и Mac mini.

По данным DigiTimes, массовое производство чипов на базе 3-нм техпроцесса начнётся 29 декабря. TSMC планирует провести церемонию запуска производства в Fab 18 Южно-Тайваньского научного парка. Компания также более подробно расскажет о своих дальнейших планах по расширению производства 3-нм чипов на этом заводе.

В настоящее время Apple оснащает свои смартфоны iPhone 14 Pro процессорами A16 Bionic, которые производятся TSMC с использованием 4-нм техпроцесса. Если TSMC в ближайшие дни запустит коммерческое производство на базе 3-нм техпроцесса, то уже в начале следующего года чипы M2 Pro появятся в обновлённых 14- и 16-дюймовых MacBook Pro. Также с высокой долей вероятности следует ожидать их появления в обновлённых моделях Mac Studio и Mac mini.

Ожидается, что в 2023 году третье поколение процессоров Apple - чип M3 - и A17 Bionic для iPhone 15 будут основаны на усовершенствованном 3-нм техпроцессе, который ещё недоступен TSMC. Согласно опубликованному сегодня сообщению DigiTimes со ссылкой на отраслевые источники, производство чипов по 3-нм техпроцессу «вряд ли будет наращиваться» до тех пор, пока не начнётся выпуск улучшенной версии.