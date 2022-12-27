Госкомиссия по радиочастотам дала разрешение на использование частот с 5,9 ГГц по 6,4 ГГц для стандарта связи Wi-Fi 6E в офисах и жилых домах.

Минцифры отмечает, что новый диапазон и обеспечит «гигабитные скорости на одного пользователя» — на всех современных смартфонах, планшетах и ПК. Это достигается за счёт использования частоты в 6 ГГц и увеличения числа каналов.

Отмечается, что устройства с Wi-Fi 6 стали сертифицироваться в России с начала 2020 года, а годом позже на рынок вышли системы с поддержкой Wi-Fi 6E. Этот стандарт есть в последних моделях смартфонов Samsung, Honor, Xiaomi и других производителей. Также он есть в новых ноутбуках Asus, Acer, Lenovo и так далее. Среди техники Apple поддержка последнего стандарта Wi-Fi есть пока только у iPad Pro 11" (4-го поколения) и iPad Pro 12.9" (6-го поколения).

Эксперты полагают, что Wi-Fi 6E может частично компенсировать снижение пропускной способности сотовых сетей, что довольно важно в условиях ослабления поставок оборудования для сетей LTE со стороны ряда вендоров.