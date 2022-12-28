Японские власти потребовали от Apple дополнительно заплатить 13 млрд. иен (около $98 млн.) налогов за нарушения при продаже iPhone и другой техники иностранным туристам, оказавшимся перекупщиками, в рамках системы tax free без уплаты потребительского налога. Об этом сообщает агентство Nikkei.

По данным источника, нарушения были зафиксированы в нескольких магазинах бренда. В одном из них покупатель сразу приобрел сотни смартфонов, что и вызвало подозрения у представителей власти.

Япония предлагает безналоговый шопинг для посетителей, пребывающих в стране менее шести месяцев, чтобы они могли покупать определённые товары без уплаты 10-процентного налога. Однако это не распространяется на покупки с целью перепродажи.

При этом представители Apple заявили, что приостановили беспошлинную торговлю еще в июне. «Мы не предлагаем беспошлинные товары в наших магазинах. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — сообщили в компании.