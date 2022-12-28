Сбер начал устанавливать свое мобильное приложение на смартфоны Apple прямо в отделениях банка. По словам первого зампреда правления Кирилла Царева, функция доступна уже в почти пяти тысячах офисов по всей стране.

«Для пользователей телефонов на базе iOS действительно есть определённые сложности, о которых вы знаете. Но мы нашли решение и сейчас его внедряем. Теперь приложение на устройства Apple можно установить в отделениях Сбербанка. Сейчас почти 5 тыс. офисов по всей стране выполняют такую функцию. Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем её развивать», — заявил Царев.

На сайте банка есть карта отделений с фильтром «Установка приложения СберБанк Онлайн на iPhone». Пользователи Android по-прежнему могут скачать «Сбербанк онлайн» через RuStore или сайт банка.

Проблемы с установкой «Сбербанк Онлайн» начались весной 2022 г., когда против банка были введены санкции. В итоге мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. При этом приложения, которые ранее были установлены на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор. Осенью в магазине появилась программа для банковских операций СБОЛ, которое рекомендовал сам «Сбер». Правда, позже удалили и его. В результате пользователям оставался доступен лишь веб-интерфейс сервиса.