Аналитик Минг-Чи Куо считает, что iPad mini нового поколения выйдет в конце 2023 года или первой половине 2024 года.

В недавней серии твитов эксперт заявил, что едва ли не единственным крупным изменением в новом iPad mini станет применение нового чипсета. Вероятно, о серьёзном пересмотре дизайна речи пока не идёт.

Кроме этого, Куо прокомментировал слухи о возможном складном iPad в 2025 году, который придет на замену mini. По мнению аналитика, компании просто не удастся сделать складной планшет или ноутбук настолько дешёвым, чтобы он смог занять место iPad mini в ассортименте бренда.

Apple представила новое поколение iPad mini в сентябре 2021 года. Компактный планшет получил 8,3-дюймовый IPS-дисплей, поддержку 5G, порт USB-C и дактилоскопический сенсор Touch ID на кнопке включения.