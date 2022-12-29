Компания Deep Artment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством! Желаем вам в будущем году много новых важных открытий, приятных сюрпризов и ярких счастливых дней. Пусть в предстоящем году сбываются мечты и дарят энергию для творчества, вдохновения, новых достижений в жизни.

Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники.

График работы:

Магазин, сервисный центр Apple и сервисный центр Xerox: