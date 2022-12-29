DeepArtment: график работы офиса и сервисных центров в праздничные дни

Компания DeepArtment от широкой души своих сотрудников поздравляет всех своих друзей, клиентов и читателей с наступающим Новым 2023 годом и Рождеством! Желаем вам в будущем году много новых важных открытий, приятных сюрпризов и ярких счастливых дней. Пусть в предстоящем году сбываются мечты и дарят энергию для творчества, вдохновения, новых достижений в жизни.

Также хотим сообщить вам график работы нашего магазина и сервисных центров в эти новогодние праздники.

График работы:

Магазин, сервисный центр Apple и сервисный центр Xerox:

  • 30 декабря - с 11:00 до 17:00
  • 31 декабря - 8 января - нерабочие дни
  • с 9 января - работаем по графику


Источник: DeepApple

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