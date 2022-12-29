Apple «серьёзно» обеспокоена низким спросом на iPhone 14 Plus и думает, как лучше представить базовую модель смартфона в линейке iPhone 15 с увеличенной диагональю экрана, сообщает инсайдер yeux1122.

По его словам, в Apple сейчас выбирают между двумя новыми стратегиями. В первом случае американская корпорация планирует продолжать увеличивать функциональный разрыв между базовыми iPhone и iPhone серии Pro. Во втором Apple может снизить стоимость iPhone 15 Plus относительно цены iPhone 14 Plus, чтобы сделать базовую модель с увеличенной диагональю экрана более привлекательной в глазах покупателей.

Цена за базовый вариант iPhone 15 Plus будет снижена на 100 долларов в сравнении с iPhone 14 Plus — до 799 долларов. iPhone 15 может подешеветь аналогично — до 699 долларов. Здесь Apple исходит из такой логики, что более простые модели продаются плохо из-за того, что пользователи предпочитают переплатить пару сотен долларов и купить 14 Pro или 14 Pro Max, то есть ценовая разница между младшими и старшими моделями сейчас не столь велика, чтобы делать выбор в пользу первых.