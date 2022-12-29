Стоимость ценных бумаг Apple опустилась до $130, что стало самым низким показателем с июня 2021 года. Падение происходит на фоне опасений инвесторов по поводу низких поставок iPhone в предновогодний период.

Акции Apple падают уже третью биржевую сессию подряд, во вторник — на 1,4%. А всего с начала года акции компании упали в цене на 22%, что является не самым худшим показателем в отрасли, так как американский фондовый индекс NASDAQ-100 упал за это время на 34%.

Опасения инвесторов по поводу поставок смартфонов Apple возникли из-за остановки производства на крупнейшем заводе по сборке iPhone в Китае, что привело к сокращению отгрузки старших моделей — iPhone 14 Pro и Pro Max.

Аналитики JPMorgan утверждают, что поставки iPhone "улучшаются и медленно приближаются к балансу со спросом", однако в прошлые годы американской корпорации лучше удавалось добиваться равенства спроса и предложения в отношении своих устройств. В связи с этим JPMorgan полагает, что финансовые результаты Apple в четвёртом квартале будут «сдержанными» по сравнению с консенсус-прогнозом.

В Morgan Stanley ожидают, что выручка Apple по итогам первого финансовом квартала (соответствует календарному периоду октябрь-декабрь 2022 года) составит 120 млрд долларов, что на 3% меньше, чем годом ранее. По словам аналитиков, спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max остается стабильным, поэтому, скорее всего, снижение поставок смартфонов Apple в октябре-декабре 2022 года будет компенсировано ростом в последующие три месяца.