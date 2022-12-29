Разработчик Чжовэй Чжан рассказал, что ему удалось заменить системный шрифт в iOS 16 без джейлбрейка. Вместо этого инженер использовал уязвимость в операционной системе.

Сейчас стандартный шрифт iOS — San Francisco. Система использует его по умолчанию. Энтузиаст решил поэкспериментировать и вместо него загрузил новые шрифты. Среди них были DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono и Choco Cooky. Последний, пожалуй, самый интересный. Раньше этот каракулеобразный шрифт был предустановлен на смартфонах Samsung.

По словам Чжана, смена системного шрифта выполняется с помощью написанного им приложения, использующего эксплойт CVE-2022-46689. Последний есть в iOS 16.1.2 и более ранних версиях, позволяя приложениям выполнять произвольный код с привилегиями на уровне ядра. В iOS 16.2 данную ошибку поправили, так что на обновлённых устройствах воспользоваться этим методом не получится.

Разработчик уточняет, что изменение затрагивает только часть текста на iOS, поскольку в других частях системы используются другие шрифты. Процесс безопасный и проводится без взлома устройства, но на всякий случай перед заменой системного шрифта стоит сделать резервную копию смартфона.

Кроме того, он поделился своим проектом на GitHub. Любой желающий может скачать оттуда исходный код, скомпилировать экплойт-утилиту в программе Xcode или создать IPA-файл, подписать его с сертификатом разработчика и установить как обычное приложение.