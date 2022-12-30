Начиная с 2001-го, когда в конце года был представлен iBook G3, Apple каждый год в четвёртом квартале (с октября по декабрь) выпускала хотя бы один новый компьютер. Однако в 2022-м традицию пришлось нарушить, что связывают с дефицитом полупроводников и задержками на заводах из-за новой волны заражения коронавирусом.

Последним компьютером Mac, вышедшим на рынок, стал представленный в июле этого года ноутбук MacBook Air на чипе Apple M2. Период с момента выхода MacBook Air может стать самым продолжительным между анонсами новых компьютеров от Apple.

Ожидалось, что этой осенью компания покажет 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M2. Но теперь очевидно, что Apple отложила релиз компьютеров на следующий год.

По имеющимся данным, вместе с «прошками» также будут представлены новые Mac mini и Mac Pro. Также была информация о совершенно новом 15-дюймовом MacBook Air, релиз которого тоже ожидается в начале следующего года.