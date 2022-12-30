В честь приближающегося китайского Нового года, который отмечается 22 января, Apple выпустила эксклюзивную версию AirPods Pro. Версия предназначена для китайского рынка и еще нескольких стран.

2023 год по восточному календарю будет годом Кролика. При помощи лазерной гравировки на кейс AirPods Pro нанесено мультяшное изображение этого животного.

Спецверсия не отличается от обычных наушников ничем, кроме уникальной гравировки на упаковке и зарядном футляре. Изображение кролика также появится в окне iOS, которое всплывает при подключении наушников.

Цена такая же, как и у обычных AirPods Pro — 1899 юаней. Помимо Китая, спецверсия будет продаваться на Тайване, в Гонконге и Макао.