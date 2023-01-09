Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) анонсировал Qi2 – новый стандарт беспроводной зарядки, который направлен на объединение отрасли и введение общего стандарта для беспроводных мобильных устройств и носимых гаджетов. С ним подключение смартфонов и носимых устройств упростится, а эффективность при передаче энергии повысится.

На первых этапах обновлённый стандарт будет поддерживать ту же максимальную мощность в 15 Вт, что и первая версия, но после завершения спецификации Qi2 разработчики этот показатель повысят. Qi2 основан на наработках Apple, применяемых в MagSafe. Компания является одним из наиболее авторитетных членов WPC.

Как и MagSafe в смартфонах Apple, Qi2 будет основана на магнитном подключении. Самих магнитов станет больше, а это значит, что аксессуары и устройства будут оптимально подходить друг к другу, что уменьшит потери при передаче энергии беспроводным способом и ускорит зарядку. Также заявлена полная совместимость MagSafe-аксессуаров с Qi2, поскольку Apple принимает активное участие в разработке нового стандарта.

«Потребители и розничные продавцы сообщают нам, что они не понимают, какие устройства сертифицированы Qi, а какие утверждают, что работают с Qi, но не сертифицированы Qi. Эта путаница может привести к ухудшению пользовательского опыта и даже к проблемам с безопасностью, — говорит Пол Струсакер, исполнительный директор Wireless Power Consortium. — Наш стандарт гарантирует потребителям, что их устройства безопасны, эффективны и совместимы с устройствами других брендов. Qi2 станет мировым стандартом для беспроводной зарядки и обеспечит потребителей и розничных продавцов этой гарантией».

Ожидается, что первые сертифицированные устройства и аксессуары с поддержкой Qi2 будут представлены к концу этого года.