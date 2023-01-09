Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на один год, до конца 2023 года, упрощенного ввоза в Россию электроники. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления", - отмечает пресс-служба правительства.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на устройства, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации. Раньше, чтобы получить нотификацию для ввоза таких устройств в Россию, изготовитель должен был обратиться в центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.

В упрощенном режиме оформить нотификацию могут отраслевые ассоциации, в том числе Ассоциация разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Также не нужно предоставлять сведения о нотификации в отношении ввозимой в страну техники таможенным органам, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Также основным условием является то, что производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утверждённый правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики.

Для решения проблемы дефицита техники в России также действует система параллельного импорта, которая позволяет ввозить товары и продукцию без разрешения производителей или правообладателей. Общая стоимость товаров, поступивших в страну таким образом, уже превысила $20 млрд.