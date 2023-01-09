Журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман поделился подробностями о новом Mac Pro.

По словам Гурмана, новая рабочая станция Apple получит уже знакомый пользователям корпус из алюминия и нержавеющей стали. При этом внутри новинка будет построена на базе чипа M2 Ultra. Последний должен включать в себя до 24-ядер CPU и до 76 ядер GPU. Также новинка будет поддерживать до 192 ГБ оперативной памяти. Однако в отличие от текущего Mac Pro на базе Intel, заменить ОЗУ в новой модели будет нельзя.

«Ещё одним разочарованием станет то, что новый Mac Pro будет выглядеть так же, как и модель 2019 года. В новой версии также будет отсутствовать одна ключевая функция: заменяемая оперативная память. Это потому, что память напрямую привязана к материнской плате M2 Ultra. Тем не менее, есть два слота для SSD и для графики, мультимедиа и сетевых карт», — отметил Гурман.

На данный момент неизвестно, будет ли новый Mac Pro поддерживать накопители сторонних производителей или Apple вынудит покупать продукцию собственного производства. Зато известно, что внешние GPU с чипами Apple Silicon не работают. Впрочем, может быть компания наконец-то решит дать альтернативу встроенной графике.

Ожидается, что Apple представит новый Mac Pro в этом году.