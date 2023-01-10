Apple может представить свою первую гарнитуру дополненной реальности этой весной. Компания ознакомит разработчиков с функциями VR-шлема летом, а в продажу выпустит его осенью. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагаемое название нового устройства — Reality Pro. По мнению Гурмана, после весеннего анонса подробности о функциях AR-гарнитуры будут представлены на ежегодной конференции разработчиков Apple WWDC в июне. Операционная система xrOS для нового типа устройств фигурирует под внутренним обозначением «Borealis».

Именно из-за усилий по разработке xrOS релизы iOS, iPadOS и macOS этого года окажутся не столь масштабными, как планировалось. Компания временно переводит инженеров из других отделов, чтобы ускорить работу.

Устройство находится в разработке с 2015 года. Ожидается, что очки оснастят двумя micro-OLED 8K-дисплеями, а также 15 камерами. Гарнитура может получить функцию отслеживания движения глаз и рук, а также пространственный звук. По данным Гурмана, устройство будет легче уже существующих аналогов. Предполагается, что гарнитура сможет работать без привязки к Mac или iPhone. Стоимость девайса может достигать около $3 тыс., сообщал ранее The Information.

Ожидается, что гарнитура Apple объединит технологии виртуальной и дополненной реальности, что позволит компании более тесно конкурировать с ведущими поставщиками оборудования для виртуальной реальности.