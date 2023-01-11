С января по ноябрь 2022 года в России было продано 2,2 млн iPhone, что на 48% ниже, чем за тот же период 2021 года (4,2 млн), сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».

Продажи iPhone в штуках упали в 2022 году на 45% у оператора МТС, однако Apple остаётся лидером сегмента в денежном выражении. «Мегафон» реализовал на 22% меньше iPhone, чем в 2021 году. Самая популярная модель в сетях МТС и «Ситилинк» — iPhone 11, в магазинах «Мегафон» — iPhone 12 и iPhone 13. «Ситилинк» продал на 19% меньше смартфонов Apple, чем годом ранее.

На маркетплейсе Wildberries iPhone покинули пятерку лидеров продаж в категории смартфонов. В топ-5 оказались устройства Xiaomi (23%), Samsung (14%), Realme (12%), Poco (12%) и Tecno (5%).

Эксперты отметили, что продажи iPhone упали на фоне ограничений со стороны Apple, кризиса в экономике, а также снижения поставок — не помог даже параллельный импорт. В GS Group отметили, что ввоз iPhone сократился на 45-50%.

Вместе с тем Ozon рассказал, что продукты компании до сих пор входят в тройку лидеров на отечественном рынке. В прошлом году клиенты площадки чаще всего приобретали iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.