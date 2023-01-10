Apple планирует отказаться от чипов Qualcomm и Broadcom в iPhone начиная с 2024 года. Компания собирается перейти на микросхемы собственного производства, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Сначала Apple установит в iPhone собственный модем 5G вместо Qualcomm. Он появится только в одной модели, а затем и в других iPhone. Полный переход с модемов Qualcomm на собственные займёт примерно три года. Ранее ожидалось, что Apple заменит часть Qualcomm уже в 2023 году, но трудности с разработкой отодвинули сроки.

С 2025 года Apple хочет отказаться от чипов Broadcom для Wi-Fi и Bluetooth. Контракт с Broadcom на поставку комплектующих истекает в середине 2023 года.

Единый чип, совмещающий эти функции на одной плате, также находится в разработке.

Таким образом Apple может заметно снизить свою зависимость от продукции Qualcomm и Broadcom. Для последней такие нововведения могут оказаться достаточно болезненными, ведь от партнерства с Apple компания Broadcom получает около 20% свой выручки. Однако Broadcom поставляет Apple также микросхемы, отвечающие за беспроводную зарядку и радиоинтерфейсы.

О разработке модема внутри Apple сообщалось в 2020 году. В 2019 году Apple купила у Intel подразделение по разработке baseband-решений за 1 млрд долларов. В Intel посчитали целесообразным избавиться от этого бизнеса, поскольку он тратил слишком много денег на обслуживание единственного клиента - Apple. По условиям заключенного компаниями соглашения, к производителю iPhone перешли 2200 инженеров Intel, а также 17 тысяч патентов в области технологий беспроводной связи.