Apple откажется от выреза Dynamic Island в iPhone 16 Pro и Pro Max в пользу новой системы, которая будет представлять собой спрятанные под экраном фронтальную камеру и сканеры TrueDepth. Об этом сообщает южнокорейское издание The Elec. Новая система получит название Underpanel Face ID.

Патент на скрытый под дисплеем модуль сенсоров был оформлен Apple еще четыре года назад, но сейчас инженеры думают, как интегрировать Face ID в один сенсор, невидимый для глаза.

«Невидимый» Face ID позволит увеличить общую площадь экрана. Тем не менее дисплей все еще будет иметь вырез, предназначенный для фронтальной камеры. От него, по данным источника, компания пока избавляться не планирует. iPhone без вырезов и отверстий на экране может появиться лишь к 2026 году.

Ждать подобных изменений в моделях iPhone 15 Pro не стоит. Их выпустят осенью этого года, к этому времени технология Face ID под дисплеем еще не будет готова. Ожидается, что все модели 2023 года оснастят динамическим островом. Сейчас такой функцией могут похвастаться смартфоны iPhone 14 Pro и Pro Max.