Apple планирует начать использовать собственные дисплеи в мобильных устройствах уже в 2024 году, стремясь уменьшить зависимость от технологических партнеров, таких как Samsung и LG, и привнести больше компонентов собственного производства в устройства.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, компания начнет с замены дисплея в топовой модели Apple Watch следующего года. Технология OLED в них уступит место microLED. В дальнейшем планируется использование таких дисплеев в других устройствах, включая iPhone.

Ожидается, что дисплеи следующего поколения обеспечат более яркие и насыщенные цвета, а также возможность лучше видеть изображение под углом. По словам знакомых с разработкой людей, дисплеи создают впечатление, будто содержимое нарисовано на стекле.

«Изменения являются частью масштабных усилий Apple по замене компонентов деталями собственной разработки, что даст компании больше контроля над дизайном и возможностями своих продуктов», — пишет Гурман.

Данное решение в первую очередь ударит по двум основным поставщикам экранов для мобильных устройств Apple — Samsung и LG. По данным агентства, на долю Apple приходится 36% выручки LG Display, а Samsung получает 6,6% выручки от американской компании. Помимо вышеперечисленных компаний Apple использует экраны целого ряда производителей, в том числе Japan Display, Sharp и BOE Technology Group.

На сегодняшний день Apple потратила несколько миллиардов долларов на разработку новых дисплеев, которые внутри компании считаются одним из самых важных проектов, пишет Bloomberg. Разумеется, компания не станет открывать собственный завод по производству дисплеев — подобно однокристальным системам Bionic их будет производить партнёр, но в полном соответствии со спецификациями Apple.