По информации аналитика Минг-Чи Куо, Apple намерена изменить серию наушников AirPods, но случится это не ранее следующего года. В частности, появятся новые AirPods Lite начального уровня по цене $99, а также обновлённая версия флагманских AirPods Max.

На данный момент информации о новых моделях доступно совсем немного. По словам Минг-Чи Куо, Apple понадобится еще как минимум пару лет, чтобы закончить все работы над AirPods и AirPods Max. Аналитик утверждает, что последние могут быть анонсированы во второй половине 2024 года. Что касается новых AirPods, то они должны появиться в начале 2025 года.

Ожидается, что бюджетные AirPods будут продаваться за 99 долларов. Сейчас самыми доступными наушниками Apple остаются AirPods 2-го поколения за 129 долларов. Примечательно, что о планах выпустить недорогие беспроводные наушники сообщают и другие источники. Недавно такой информацией поделился аналитик Джефф Пу.

Улучшенная версия AirPods Max получит более глубокий звук, зарядку по USB-C, доработанные автономность и шумоподавление. Также обещают чип U1 для поиска потерянных наушников. Однако их цена не изменится, стоимость модели составит $549.