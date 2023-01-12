Спустя год после анонса в магазине Microsoft Store стали доступны предварительные версии приложений Apple Music и Apple TV для Windows 11. Вместе с ними также вышла предварительная версия приложения Apple Devices, которое позволяет «управлять устройствами Apple с вашего ПК с Windows».

Предварительная версия клиента Apple TV для Windows имеет ту же функциональность, что и приложения для Xbox и умных телевизоров: пользователи могут просматривать фильмы и другой контент из iTunes. Ограничений по качеству нет — доступно даже 4K-видео с HDR, если ПК способен его воспроизвести.

В Apple Music тоже поддерживаются все основные функции, за исключением загрузки текста песен. Пользователи могут получить доступ к своей библиотеке из Apple Music, а также из iTunes Store. Весь контент из iTunes автоматически переносится в новое приложение. При этом интересно, что в будущем будет выпущена новая версия iTunes, чтобы сохранить поддержку аудиокниг и подкастов. Ведь в Apple Music эти функции не поддерживаются, а приложение Apple Podcasts есть исключительно на устройствах Apple.

Что касается приложения Apple Devices, то оно предназначено для замены iTunes в качестве инструмента синхронизации и резервного копирования. Оно позволяет создавать локальные копии данных устройств Apple, синхронизировать библиотеки, восстанавливать прошивку без использования iTunes. При первом запуске пользователь получит уведомление, что iTunes for Windows перестанет работать. Чтобы и далее использовать iTunes, придётся удалить новые приложения.

Интересно, что в приложении Apple Devices присутствуют упоминания кодовых названий Reality OS и xrOS, которые, по слухам, относятся к разрабатываемой гарнитуре дополненной реальности от Apple.

Все новые приложения пока что доступны в Microsoft Store в виде превью-версий. Сейчас не все пользователи могут их установить, но, вероятно, в ближайшее время приложения будут доступны для загрузки всем.