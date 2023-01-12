Apple начала разработку ноутбука с сенсорным экраном, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники. Первое устройство из новой линейки может выйти в 2025 году в рамках обновления MacBook Pro. Пока производство не запущено, и планы могут измениться.

«Инженеры Apple активно участвуют в проекте, что указывает на то, что компания всерьез рассматривает возможность выпуска компьютеров Mac с сенсорным экраном впервые в своей истории», — пишет Гурман.

Ноутбук сохранит стандартные трекпад и клавиатуру, но будет поддерживать сенсорный ввод и жесты по аналогии с iPhone и iPad. В рамках модернизации «профессионального» лэптопа Apple также планирует переход на дисплеи OLED.

Также Гурман отмечает, что MacBook Pro с сенсорным экраном, как и раньше, будет работать под управлением операционной системы macOS. Ни о каких специальных гибридных операционках речь не идет.

При этом в компании обеспокоены тем, что выпуск MacBook Pro с сенсорным экраном может снизить продажи iPad. Однако действия конкурентов, которые всё чаще добавляют сенсорные дисплеи в свои ноутбуки, вынуждают Apple делать то же самое, отмечает агентство.

О возможном появлении MacBook с сенсорным дисплеем инсайдеры говорили ещё в 2010 году. Но тогда во время пресс-конференции «Back to the Mac» Стив Джобс называл идею сенсорных дисплеев для Mac «ужасной с эргономической точки зрения». А Тим Кук в 2012-м сравнил концептуальное объединение планшетов и ноутбуков с совмещением тостера и холодильника.