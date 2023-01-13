Тим Кук в 2023 году получит $49 млн, что более чем на 40% меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные, поступившие в четверг в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Кук сам запросил изменение после голосования акционеров по его пакету заработной платы. Только 64% участников комитета компании по вознаграждению проголосовали за сохранение зарплаты Кука, тогда как в 2020 году их было 95%. Компания также сократила количество ограниченных акций, которые Кук получит, если выйдет на пенсию до 2026 года.

Профильный комитет Apple при составлении документа принимал во внимание отзывы акционеров, деятельность компании и "рекомендацию господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов". Глава корпорации одобрил решение комитета сократить размер его вознаграждения, "признав выдающиеся лидерские качества господина Кука".

За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. Сокращение коснется второй части выплат.

При этом переменная составляющая компенсационного пакета, измеряемая передаваемыми ему акциями Apple в зависимости от их рыночного курса, в этом году увеличится с 50 до 75%, как поясняет Bloomberg со ссылкой на поданные компанией в регулирующие органы США документы. В последующие годы такая пропорция сохранится.

Акции Apple подешевели на 27% в прошлом году, хотя в целом технологический сектор фондового рынка США просел сильнее. В 2023 г. они выросли на 2,7%.