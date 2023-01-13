«Сбер» начал устанавливать своё мобильное приложение на iOS-устройства в отделениях банка в конце декабря 2022 года — и разработал для этого собственную программу, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Но клиентам устанавливают не «Сбербанк Онлайн», а его копию — СБОЛ, убедилось издание.

СБОЛ был создан в качестве аналога «Сбербанку онлайн», удаленному из App Store, но магазин приложений дважды заблокировал его. Теперь банк предлагает услугу по установке приложения в своих офисах. В «Сбере» уточнили, что услуга оказывается в 5 тыс. офисах банка во всех регионах страны и полностью бесплатна для клиентов. Название софта расшифровывается как Sberbank Installer iOS.

Как отмечает газета, за установку СБОЛ отвечает отдельный специалист, ноутбук которого подключается к смартфону пользователя через кабель. После чего «Apple отправляет на устройство официальное разрешение в виде шестизначного кода» и приложение с ноутбука устанавливается на телефон, объяснил сотрудник офиса банка. По схожему принципу работает iMazing.

По мнению экспертов, такой способ установки приложения рискован для клиента: предоставлять доступ к устройству даже сотруднику банка небезопасно. Более того, третьи лица могут получить доступ к фотографиям, сообщениям, бэкапам и другой информации. Но у пользователей с новыми iPhone, на которые ранее не был установлен «Сбербанк онлайн», по сути, нет другого выхода, если они клиенты Сбера, не хотят переходить на Android и хотят пользоваться на смартфоне банковским сервисом.

Директор центра разработки Artezio Дмитрий Паршин считает, что Apple может скоро закрыть новую лазейку, поскольку в ней все равно задействованы механизмы официального магазина приложений. Директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин отметил, что Apple может удалять приложения удаленно, расценивая подобную установку как взлом.