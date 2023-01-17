Apple признала-таки проблему с жёлто-зелёными полосками на экранах iPhone 14 Pro‌ и Pro‌ Max. Они видны при включении или разблокировке смартфона. Но, к счастью, это не аппаратный сбой, так что ремонтировать устройства не нужно.

Портал MacRumors приводит отрывок из официального сообщения компании: в нём сказано, что Apple знает о проблеме и уже готовит обновление программного обеспечения, которое устранит её.

«Apple в курсе проблемы и уже готовит обновление программного обеспечения, которое её исправит», — говорится в официальном сообщении компании. В примечании также подтверждается, что полосы на экране возникают лишь при включении устройства или его разблокировке.

Вероятно, проблему устранят в iOS 16.2.1 или iOS 16.3. Однако финальная версия iOS 16.3 выйдет в конце февраля или начале марта.