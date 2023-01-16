Apple привлекла компанию LG Display к разработке и производству дисплеев типа MicroLED для новых моделей Apple Watch. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Росса Янга.

Переход на технологию MicroLED может обеспечить улучшенную цветопередачу, лучшую контрастность и даже более яркие дисплеи в Apple Watch. Хотя ещё не ясно, какие модели Apple Watch первыми перейдут на новый уровень, модель Apple Watch Ultra высокого класса кажется логичным выбором, учитывая их целевую аудиторию и цену. Повышенная яркость также может быть полезна для клиентов, которые используют часы на открытом воздухе.

Активное производство, скорее всего, начнется во второй половине 2024 года, поэтому первые Apple Watch с дисплеем MicroLED должны появиться в 2025 году.

Отмечается, что технологию MicroLED рассматривает не только Apple. По слухам, Samsung так же хочет применить ее для своих носимых устройств.