Сразу несколько источников сообщают, что Apple планирует анонсировать новые устройства на этой неделе. Среди них ресурсы 9to5Mac и MacRumors, а так же инсайдеры Ян Зелбо и Джон Проссер.

По сведениям последнего, уже завтра, 17 января, Apple может представить новое устройство. Никаких конференций и иных мероприятий не запланировано — ожидается, что компания просто опубликует пресс-релиз на своём официальном сайте.

Наиболее вероятно, что Apple представит два обновленных MacBook Pro — с дисплеями 14 и 16 дюймов, которые получат процессоры M2 Pro и M2 Max. Также компания может показать обновленный Mac mini.

В пользу анонса MacBook Pro говорит и тот факт, что в базе данных канадского регулятора появился неизвестный MacBook Pro с идентификационным номером A2779. В записи отмечено, что новый лэптоп поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6E. На данный момент из всех продуктов Apple данный стандарт поддерживают только iPad Pro.