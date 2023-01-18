Как и ожидалось, сегодня Apple представила новые MacBook Pro на базе процессоров M2 Pro и M2 Max. По заверениям компании, они обеспечивают до 6-ти раз большую производительность, чем самые быстрые MacBook Pro с чипами Intel.

MacBook Pro с M2 Pro оснащен 10- или 12-ядерным ЦП с восемью высокопроизводительными и четырьмя энергоэффективными ядрами. По сравнению с Apple M1 Pro повышение производительности достигает 20%. Пропускная способность унифицированной памяти (до 32 ГБ) достигает 200 ГБ/с, вдвое больше, чем у Apple M2. Графический процессор нового поколения (до 19 ядер) обеспечивает до 30% более высокую графическую производительность, а Neural Engine работает на 40% быстрее.

Apple заявляет, что c Apple M2 Pro в MacBook Pro рендеринг в Motion происходит на 80% быстрее по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессоров Intel и на 20% быстрее по сравнению с предыдущим поколением, компиляция в Xcode — в 2,5 раза и на 20% быстрее соответственно, обработка изображений в Adobe Photoshop — на 80% и на 40% быстрее соответственно.

Старшие конфигурации новых MacBook Pro полагаются на ещё более производительный процессор Apple M2 Max, который так же имеет 12 ядер, но вдвое более мощный графический процессор — до 38 ядер. Пропускная способность памяти составляет 400 ГБ/с, поддерживается до 96 ГБ ОЗУ. По сравнению с M1 Max новинка обеспечивает прирост производительности до 30%, а по сравнению с MacBook Pro на базе Intel новые модели могут быть до 6 раз быстрее. В частности, при рендеринге в Cinema 4D.

Время автономной работы ноутбука составляет до 22 часов, он оборудован HDMI-разъёмом, который поддерживает работу дисплеев с разрешением 8K с частотой до 60 Гц и дисплеев с разрешением 4K и частотой до 240 Гц. Также MacBook Pro получил камеру FaceTime HD с разрешением 1080p. Ещё одним улучшением MacBook Pro 2022 года является поддержка стандарта беспроводной передачи данных Wi-Fi 6E.

Дисплей у лэптопов — Liquid Retina XDR, есть два размера — 14 и 16 дюймов. Имеется три порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), слот SDXC, и 3,5-мм аудиоразъём. Для питания используется MagSafe 3 с поддержкой зарядки мощностью 67, 96 или 140 Вт. Ноутбуки могут быть оснащены твердотельным накопителем ёмкостью до 8 ТБ.

Оба ноутбука уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят 24 января. Стоимость 14-дюймового MacBook Pro с M2 Pro начинается с $1999, 16-дюймового MacBook Pro с M2 Pro — с $2499.