Вместе с лэптопами MacBook Pro был обновлён и компьютер Mac mini. Компания обещает, что обновление выведет производительность mini на новый уровень, позволяя выполнять задачи, которые ранее были недоступны устройству в столь малом корпусе.

Новый Apple Mac mini предлагается с восьмиядерным процессором M2 (10-ядерный GPU) или 10-ядерным M2 Pro (16-ядерный GPU). В первом случае доступно от 8 до 24 ГБ унифицированной памяти с пропускной способностью до 100 ГБ/с, а во втором — от 16 до 32 ГБ при 200 ГБ/с. В младшей версии объём SSD составляет от 256 ГБ до 2 ТБ, а в старшей — от 512 ГБ до 8 ТБ.

Дизайн мини-компьютера Apple по сравнению с предшественником не изменился. Он оснащен двумя портами Thunderbolt 4, двумя USB-A, одним HDMI 2.1, гигабитным Ethernet и 3,5-мм разъемом для наушников. Версия на базе M2 Pro получила два дополнительных порта Thunderbolt 4. Обе модификации Mac mini, как и новые MacBook Pro, поддерживают стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Модель с M2 может одновременно воспроизводить два потока видео 8K ProRes 422 с частотой 30 кадров в секунду или до 12 потоков 4K ProRes 422 с той же частотой. Заявлена на 50% большая производительность по сравнению с предыдущим поколением Mac mini.

Mac mini на базе M2 Pro обеспечивает до 2,5 раз возросшую производительность в Affinity Photo, в 4,2 раза более быстрое транскодирование ProRes в Final Cut Pro и в 2,8 раз более плавный игровой процесс в Resident Evil Village. Модель на базе M2 Pro в 14 раз быстрее, чем самый быстрый Mac mini на базе Intel.

Стоимость Mac mini на M2 начинается с отметки в $599. Это на $100 дешевле модели на базе чипа M1. Модель с M2 Pro, 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ обойдётся в $1299. Новые Mac mini уже доступны для предзаказа, продажи стартуют 24 января.