Неожиданно для всех Apple представила второе поколение умной колонки HomePod. Компания сохранила внешний вид устройства, но обновила его начинку.

Оригинальную модель HomePod Apple сняла с продажи весной 2021 года из-за низкого спроса. HomePod второго поколения имеет один 4-дюймовый низкочастотный динамик, пять высокочастотных динамиков (по сравнению с семью в исходной модели) и пять микрофонов (по сравнению с семью). Apple говорит, что колонка может определять своё расположена в комнате и настраивать звук соответствующим образом. Две таких колонки можно объединить в стереопару или использовать в качестве динамиков для Apple TV 4K.

Новые функции, доступные в HomePod второго поколения, включают поддержку беспроводного протокола Thread и стандарта умного дома Matter, что позволяет динамику управлять совместимыми аксессуарами, причём не только от Apple. Также в новинке использован более мощный чем у оригинальной модели чип S7, впервые представленный в составе Apple Watch Series 7.

Дополнительно новинка получила встроенные датчики температуры и влажности, которые можно использовать в качестве триггеров для автоматизации умного дома. Также есть поддержка передачи музыки с использованием сверхширокополосной технологии Apple, а голосовой помощник динамика Siri может распознавать до шести разных голосов и давать персонализированные ответы.

Несмотря на прежний дизайн, новая колонка стала на 4 см. ниже и на 200 г. легче. Сетчатая ткань в белом или сером цвете полностью изготовлена из переработанных материалов.

Продажи HomePod 2 начнутся 3 февраля, а предзаказ можно оформить уже сейчас. Устройство обойдётся в 299 долларов. На выбор доступны колонки в чёрном и белом цвете.