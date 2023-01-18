Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple на 1,17 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS, сообщили в ведомстве.

В июле прошлого года стало известно о том, что ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Тогда Комиссия ведомства назвала компанию «виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Тогда же было объявлено, что штраф будет оборотным и составит 0,01–0,15% от годовой выручки компании в РФ.

ФАС подчеркивает, что правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.

В том числе не разрешается осуществлять перенаправление с формы регистрации внутри приложения на внешние ресурсы. В противном случае приложение исключается из App Store. При этом размер комиссии в магазине приложений Apple составляет от 15% до 30%.

В связи с этим в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Теперь ведомство определило размер штрафа. Apple необходимо оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.