ФАС оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Apple на 1,17 млрд рублей за навязывание российским разработчикам платежного инструмента компании при создании приложений на iOS, сообщили в ведомстве.
В июле прошлого года стало известно о том, что ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства. Тогда Комиссия ведомства назвала компанию «виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Тогда же было объявлено, что штраф будет оборотным и составит 0,01–0,15% от годовой выручки компании в РФ.
ФАС подчеркивает, что правила App Store запрещали разработчикам информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами магазина, а также использовать альтернативные способы оплаты.
В том числе не разрешается осуществлять перенаправление с формы регистрации внутри приложения на внешние ресурсы. В противном случае приложение исключается из App Store. При этом размер комиссии в магазине приложений Apple составляет от 15% до 30%.
В связи с этим в июле 2022 года служба признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Теперь ведомство определило размер штрафа. Apple необходимо оплатить его в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
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