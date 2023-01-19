По данным журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, Apple отложила на неопределенный срок выпуск очков AR-/VR-реальности из-за технических сложностей, с которыми столкнулись инженеры компании при разработке аксессуара.

Изначально Apple собиралась представить очки AR сразу после дебюта гарнитуры смешанной реальности. Однако компания пересмотрела планы, теперь Apple намерена выпустить более дешевую версию гарнитуры в 2024 г. или начале 2025 г.

Изменение планов свидетельствует о проблемах, с которыми столкнулась Apple при попытке разработки нового продукта для перспективной индустрии. Не исключено, что релиз лёгких очков будет отложен на долгие годы. Изначально планировалось, что AR-очки станут продуктом, способным заменить iPhone — всевозможная информация и контент будет демонстрироваться на прозрачном дисплее. Такое устройство позволило бы получать входящие уведомления, просматривать карты и получать рекомендации навигатора, делать звонки и снимки. Тем не менее, поиск подходящих материалов и решений пока оказался слишком сложной задачей. В своё время схожий проект Google Glass провалила и компания Google.

В связи с этим руководители корпорации решили в первую очередь сосредоточиться на выходе гарнитуры смешанной реальности. Уже этой весной корпорация может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности Reality Pro, писал Гурман в начале января. По его словам, в продажу устройство должно поступить уже осенью. Гарнитура будет оснащена современными дисплеями с высоким разрешением, более 10 камерами и датчиками, а также процессором M2, который Apple представила летом 2022 г.

Устройство будет оценено примерно в 3 тысячи долларов. Гурман отметил, что высокая цена может сделать устройство Apple «нишевым продуктом». В следующих моделях Apple будет использовать чипы, подобные установленным в iPhone, чтобы снизить цену до $1500.