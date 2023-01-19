Apple работает над целым рядом устройств для умного дома, чтобы бросить вызов своим ключевым конкурентам на этом рынке в лице Amazon и Google. Одной из новинок будет устройство для контроля умного дома, сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман.

По словам Гурмана, это будет смарт-дисплей, совместимый с протоколом Matter. С помощью такого «планшета» пользователи смогут общаться по FaceTime, смотреть видео, управлять термостатом, лампами и другими устройствами умного дома. Девайс будет похож на бюджетный iPad, который можно закрепить на стене при помощи магнитных застёжек.

В то время как iPad уже имеет функции «умного дома», отдельные устройства, часто выполненные в виде настольных или настенных приборов, становятся всё более популярными. Amazon продаёт линейку устройств Echo Show с дисплеями, а Google предлагает устройство Nest Hub. Кроме того, Google готовит планшет Pixel Tablet с дополнительной подставкой. Apple также обсуждала возможность создания домашней подставки для своих нынешних iPad.

По информации Bloomberg, умный дисплей Apple должен появиться на рынке в 2024 году.

Помимо будущих интеллектуальных дисплеев Apple также работает над обновлением своей телевизионной приставки. Новое поколение Apple TV сохранит текущий дизайн, но получит более быстрый процессор. Выход устройства ожидается в первой половине следующего года. Напомним, в последний раз Apple обновляла Apple TV в октябре прошлого года. Тогда компания установила в приставку чипсет A15 от iPhone 14 и заменила старый пульт ДУ на новый с USB-C.