Результаты тестирования нового Mac mini с чипом M2 Pro в Geekbench показал значительный прирост производительности по сравнению с Mac mini предыдущего поколения и устройствами на чипах M1 Pro и M1 Max, сообщает 9to5mac.

Согласно результатам, Mac mini с чипом M2 Pro и 16 ГБ оперативной памяти в одноядерном тесте набрал 1952 балла, а в многоядерном — 15.013 баллов. Для сравнения, предыдущий Mac mini на M1 показывал результат в 1715 и 7442 балла соответственно.

Интересно, что в случае с ноутбуками, средненький 14-дюймовый MacBook Pro с M2 Pro и 16 ГБ оперативной памяти обгоняет модель с чипом M1 Max и 32 ГБ ОЗУ. Последний набирает 1727 и 12.643 баллов в одноядерных и многоядерных тестах. Для общей картины также отметим, что MacBook Pro с чипом M1 Pro выдаёт результаты в 1734 и 10.076 баллов.

Вместе с тем новый Mac mini смог превзойти также и Mac Studio c M1 Max. Последний показал более скромные результаты, как в одноядерном, так и в многоядерном тестах, набрав 1727 и 12.643 балла соответственно.