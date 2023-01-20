Стриминговый сервис Apple TV+ объявил, что премьера третьего сезона «Теда Лассо» состоится весной 2023 года. Однако точная дата выхода пока не называется.

Вместе с анонсом сервис также опубликовал первый кадр из будущих серий. На изображении главный герой Тед Лассо (Джейсон Судейкис) и Нейт (Ник Мохаммед) противостоят друг другу, теперь уже в качестве тренеров-соперников. В это же время на заднем плане можно увидеть другого важного антагониста сериала, Руперта (Энтони Хэд).

В финале второго сезона Нейт рассказал прессе о панических атаках Теда, с которыми он столкнулся на важном матче. Позже он покинул Ричмонд и стал тренировать команду Руперта. Лассо, судя по его улыбке, не держит обид, но их взаимоотношения явно не самые теплые.

Ранее создатели заявляли, что третий сезон может стать последним, однако официального подтверждения о закрытии сериала пока не было.

«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь. Сериал вышел в Apple TV+ ещё в 2020 году и стал одним из первых хитов потокового сервиса, получив несколько наград.